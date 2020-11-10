Миллионам украинцев могут отключить газ из-за новых правил

Как сообщает Politeka.net, по закону с января 2021 года доступ к топливу перекроют всем потребителям, кторые не установили газовые счетчики. В "Николаевоблгазе" рассказали "Обозревателю" о подводных камнях и как не попасть в неприятную ситуацию.

"Вы можете подать заявку и до конца месяца установить счетчик бесплатно, иначе уже с 1 января газоснабжение вам будет остановлено", - заявил представитель компании-поставщика.

Облгазы никак не могут повлиять на ситуацию из-за законодательных ограничений, они будут вынуждены "отрезать" клиентов без счетчиков. В профильном комитете Верховной Рады планируют продлевать сроки, однако из-за местных выборов и других задач рассмотрение вопроса постоянно откладывают.

Глава энергетических жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко подсчитала, что уже после Нового года без газа рискуют остаться около трех миллионов семей (до девяти миллионов человек). Как предполагает эксперт, несмотря на закон газовики не рискнут лишать топлива всех:

"Я не думаю, что начнут отключать газ такому большому количеству потребителей".

Напомним, тарифы на коммуналку изменятся, Нацбанк озвучил новые расценки

Как сообщала Politeka, новый тарифный удар для украинцев, цена на газ скакнула сразу на 23%: важное сообщение Кабмина

Также Politeka писала, что изменение тарифов на коммуналку, важное заявление Минфина