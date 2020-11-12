Ссора с мужем сильно ударила по состоянию певицы Кристины Орбакайте

Как сообщает Politeka.net, в сети уже несколько недель ходят слухи о возможном разводе дочери Пугачевой с Михаилом Земцовым. Недавно Кристина Орбакайте одна вернулась в Россию, пишет "Радио КП" и оставила мужа с дочерью отмечать Хэллоуин в США.

Знакомые семейства утверждают, что исполнительница устала от сложного характера Михаила и во всем ему потакать. Переживания неблагоприятно сказались и на внешнем виде Кристины.

"У него тяжелый характер. А Кристина, как известно, мягкая и покладистая. Кстати, многие заметили, что в последнее время певица выглядит уставшей и озабоченной", - утверждают источники. - "Может, это связано с тем, что она скучает по дочери, а, может, ее действительно тяготит разлад с любимым человеком?".

Сама Кристина Орбакайте публично отрицает семейный конфликт, да и ее отчим, шоумен Максим Галкин, в социальных сетях посетовал на необоснованные слухи о своих родственниках.

"Уж сколько лет про себя читаем, но до сих пор удивляемся, как хватает наглости на пустом месте ради хайпа и цитируемости сочинять небылицы об отношениях внутри семьи", - об этом артист написал в своем микроблоге под совместным фото с Кристиной.

Пользователи соцсетей призвали Кристину и Михаила забыть о разногласиях и помириться:

"Кристиночка, милая, надо прощать. Вы посмотрите, какой красавец Михаил, он Вас искренне любит. Долгие расставания всегда чреваты. Езжайте к нему, любите его, к черту все гастроли, Вы же не бедная. Помиритесь ❤️❤️❤️"; "Вычитала на просторах интернета, что Кристина вернулась жить в Россию из-за измены мужа, а теперь не может забрать дочь, т.к. она гражданка Америки"; "Красивая пара! Счастья вам! А пишут, что вы расходитесь, вот уроды!".

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