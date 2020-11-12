Стало відомо, що буде з громадським транспортом в умовах карантину вихідного дня

Про це поінформували в Мінінфраструктури.

У відомстві підкреслили, що робота громадського транспорту на час карантину вихідного дня не буде припинена.

Однак, деяких пасажирів не пустять в транспорт і їм доведеться йти пішки через деякі обмеження.

"Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця будуть перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення. Внутрішні авіаперевезення-без обмежень", - йдеться в повідомленні.

У профільному міністерстві додали, що під час авіаперельотів за кордон, пасажир повинен самостійно перевірити умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди він планує відправитися.

Більш того, влада не планує закривати школи і дитячі садки на тлі збільшення кількості заражених.

За словами голови Держспоживслужби Києва Олега Рубана, у навчальних закладах можливе формування імунітету, який знизить агресивність епідемії, передає РБК.

"Школи та дитячі садки – це останнє, що може призупинити діяльність. Тому що, за даними ВООЗ, МОЗ і Києва, там хворіють менше 1%. Це рахуючи і учнів, і персонал, і вчителів", – попередив Рубан у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали, що в Україні відмовилися від адаптивного карантину, тобто від зонування залежно від кількості заражених. Тепер вся країна буде однією зоною.

Карантин вихідного дня починає діяти в Україні вже з цієї суботи, 14 листопада. Поки він вводиться строком на три тижні, проте джерела в Кабміні не виключають можливості його продовження і на довший термін.

Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, тобто кожен уїк-енд.

Під час карантину вихідного дня:

закриваються фудкорти і розважальні зони в ТРЦ-працюватимуть тільки продуктові магазини;

заборонені розважальні та масові заходи;

заборонено діяльність закладів культури (зокрема кінотеатрів, театрів, музеїв);

Ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос.

У ці дні працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки (в тому числі і ветеринарні), заправки. Під заборону не потрапив і громадський транспорт.

Нагадавши, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.

Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження

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