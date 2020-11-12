Шоумен Дмитро Шепелєв, нарешті, зважився офіційно показати нову кохану

Як передає Politeka.net, 37-річний телеведучий, вдівець відомої співачки Жанни Фріске, яка померла від раку п'ять років тому, вперше виставив спільне фото з новою пасією у своєму мікроблозі в Instagram.

Шепелєв вже кілька років зустрічається з дизайнером Катериною Тулуповою, але тільки зараз "офіційно" наважився розкрити їх роман.

За цей час Тулупова, швидше за все, вже встигла замінити семирічному Платону - синові Шепелєва і Фріске - мати.

На зворушливому знімку Дмитро обійняв Катерину, не випускаючи з рук мобільного телефону, і поцілував у губи. Дівчина ж обдарувала його щасливою посмішкою, поклавши руку на плече.

"Спасибі за твою сміливість, спасибі за красу, спасибі за сміх! ❤", - підписав фото Шепелєв.

Користувачі кинулися коментувати побачене, щиро бажаючи Дмитру щастя.

"Красива пара🤩"

"Щастя любить тишу ! Навіщо виставляти його на загальний огляд? Чи не тому, що частенько воно швидко закінчується?" - "тишу любить кладовище.

Скільки він вже може ховати свої емоції, дозвольте людині бути щасливою і пройдіть повз" - "Вони багато років у відносинах. Ну адже колись потрібно сказати - ось ми!"

"Чому фото з Платоном немає 🤔"

"Я думаю Дмитро заслужив гідної дівчини, яка зробить його щасливим!!! Нехай Бог благословить вас!!! 👍😍💕"

"Нехай ваш союз буде щасливим. Злагода та любов. 🎉🎉🎉"

"Будьте щасливі! Катюша чудова!"

Як відомо, Жанна Фріске дізналася про своє страшне захворювання - рак головного мозку - під час вагітності. Зірка відмовилася від агресивного лікування, щоб зберегти життя ще ненародженій дитині. Після пологів стан артистки різко погіршився.

Останні три місяці життя вона перебувала в комі, і 15 червня 2015 року близько 22 годин померла в своєму будинку в підмосковній Балашисі. Їй було 40 років.

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