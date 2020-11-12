До цього повідомлялося про те, що заражений китайським вірусом президент Володимир Зеленський проходить лікування в домашніх умовах

За новими даними, гарант і голова офісу Президента Андрій Єрмак, тест якого також виявився позитивним, знаходяться зараз в лікарні "Феофанія" - правда в окремих ізольованих палатах, без можливості зустрічатися. Між собою вони спілкуються по телефонному зв'язку. Про це розповів радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, в лікарні є спеціальний обладнаний кабінет, в якому Зеленський проводить селекторні наради. При цьому він один знаходиться в приміщенні. Також Подоляк зазначив, що в палаті гаранта встановлено спецзв'язок. До речі, в палаті у Єрмака такої функції немає.

Подоляк зазначає, що і президент, і голова ОП працюють за стандартним графіком.

"Єдине обмеження - це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників не знаходиться біля президента або біля голови офісу, вони знаходяться в комунікаційному офлайні", – розповів радник Єрмака.

До цього прес-секретар президента Юлія Мендель повідомляла, що її начальник перебуває вдома, під наглядом медиків і в ізольованому приміщенні, - із симптомів у нього - трохи підвищена температура, а в цілому він "бадьорий і в гарному настрої".

При цьому з'явилася інформація, що Мендель також хвора китайським вірусом. Про це пише "Обозреватель".

Нібито вона отримала позитивний результат тесту приблизно за тиждень до того, як захворів Зеленський і Єрмак.

Нагадаємо, 11 листопада Кабмін прийняв рішення скасувати зональний поділ країни і ввести тотальний карантин - тепер всі регіони входять в одну зону - "помаранчеву". Відповідно, і обмеження по всій країні діють, як для цієї зони.

Зокрема, заборонені масові заходи за участю понад 20 осіб, проведення дискотек, робота після 22 годин до 7 годин кафе і ресторанів, планова госпіталізація в лікарні.

При цьому перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах дозволені, але тільки в кількості місць для сидіння.

Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.

Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: для осіб старше 60 років..."