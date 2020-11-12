Онкохвора зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк перестала ховатися в своєму розкішному особняку

Про це пише Телепрограма.

Як відомо, актриса вже шість місяців проходить реабілітацію в своєму підмосковному особняку.

Якщо раніше Анастасія Заворотнюк вела самітницький спосіб життя, то зараз, як запевняють ЗМІ, вона перестала ховатися і навіть виходить на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям.

Через те, що рідні та близькі оточили її любов'ю, Анастасія Заворотнюк вже почувається краще.

Незважаючи на переїзд в особняк, Анастасія Заворотнюк продовжує відвідувати клініку для проходження процедур. Авто під'їжджає до триповерхового будинку зірки так, щоб стороннім не було видно, як онкохвору актрису садять в транспортний засіб. І така конспірація пов'язана з тим, що близькі Заворотнюк побоюються, як би журналісти не сфотографували Настю в такому стані.

Рідні Заворотнюк не приховують, що актриса сильно змінилася в зовнішності після хвороби і хіміотерапії. За словами театрального продюсера Валерія Сергєєва, Настю тепер неможливо впізнати.

Один з медиків, у свою чергу, бачив, як Заворотнюк підвозили до лікарні в інвалідному кріслі.

"Вона в розумі, свідомості, але як в тумані. Можливо, це дія препаратів, які вона зараз приймає", - підкреслив він у спілкуванні з журналістами.

Варто нагадати, що у Анастасії Заворотнюк рак з'явилися в 2019 році.

У середині травня поточного року директор Інституту молекулярної біології РАН Олександр Макаров публічно заявив, що у актриси гліобластома. При цьому рідні артистки не заперечують, що вона хвора, але ніяких коментарів з цього приводу не дають.

Нагадавши, дочка хворої на рак Заворотнюк вбралася яскравіше, вразивши зовнішнім виглядом.

Як повідомляла Politeka, сумна дочка Заворотнюк в траурному вигляді розповіла про побачений знак з неба.

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