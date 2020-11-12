Знаменитість, як і всім людям, хочеться любові, і відпочинок на курорті здається ідеальним часом і місцем для романтики

Іноді курортні романи переростають у щось більше. Politeka.net зібрала пари, які познайомилися на відпочинку або отримали на курорті пропозицію руки та серця від коханого.

Українська співачка Ані Лорак познайомилася зі своїм екс-чоловіком Муратом Налчаджіоглу в Туреччині. Чоловік відразу звернув увагу на красуню і запропонував їй заспівати в караоке, не знаючи про те, що Кароліна артистка. Лорак відмовилася, сказавши, що її виступ йому дорого обійдеться. У 2009 році Мурат і Ані зіграли два весілля: одне в Києві, а інше в Туреччині. Через два роки у пари народилася дочка Софія. Але, на жаль, щастя тривало не дуже довго, і в 2019 році пара розлучилася після гучного скандалу зі зрадами Мурата.

Актор Венсан Кассель і модель Тіна Кунакі познайомилися влітку 2015 року на острові Ібіца. Після розлучення з Монікою Беллуччі Кассель приїхав на відпочинок, там же відпочивали і Тіна з батьком і братом.

Актор старший за дівчину на 30 років, але це їх нітрохи не бентежило. У 2018 році пара одружилася, а в 2019-му у них народилася дочка Амазоні.

Модель "Victoria's Secret" Роузі Хантінгтон-Уайтлі познайомилася з актором Джейсоном Стейтемом на музичному фестиваль Коачелла у Каліфорнії в 2010 році. Актор старший за модель на 20 років, але це не стало перешкодою для стосунків. Через п'ять років відбулися заручини, зараз пара виховує сина, але до весілля справа поки так і не дійшла.

Хоча принц Вільям і Кейт Міддлтон познайомилися в університеті, багато значущих подій в їхньому житті пов'язані з канікулами. Так, наприклад, пропозицію руки і серця Вільям зробив у Кенії, куди пара в компанії друзів вирушила на відпочинок. Міддлтон не очікувала такого вчинку, але все ж її щастю не було меж.

Голлівудську красуню Меган Фокс теж покликали заміж на відпочинку. Актор Брайан Остін Грін зробив пропозицію в максимально романтичній обстановці, але все обернулося конфузом. Меган сказала "так" і впустила обручку в пісок, її так і не знайшли.

Весілля Меган і Брайана відбулася теж на Гаваях в 2010 році. За 10 років шлюбу у пари народилося троє синів.

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