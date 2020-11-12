Знаменитостям, как и всем людям, хочется любви, и отдых на курорте кажется идеальным временем и местом для романтики

Иногда курортные романы перерастают в нечто большее. Politeka.net собрала пары, которые познакомились на отдыхе или получили на курорте предложение руки и сердца от любимого.

Украинская певица Ани Лорак познакомилась со своим экс-мужем Муратом Налчаджиоглу в Турции. Мужчина сразу обратил внимание на красотку и предложил ей спеть в караоке, не зная о том, что Каролина артистка. Лорак отказалась, сказав, что ее выступление ему дорого обойдется. В 2009 году Мурат и Ани сыграли две свадьбы: одну в Киеве, а другую в Турции. Спустя два года у пары родилась дочь София. Но, увы, счастье длилось не очень долго, и в 2019 году пара развелась после громкого скандала с изменами Мурата.

Актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки познакомились летом 2015 года на острове Ибица. После развода с Моникой Беллуччи Кассель приехал на отдых, там же отдыхали и Тина с отцом и братом.

Актер старше девушки на 30 лет, но это их ничуть не смущало. В 2018 году пара поженилась, а в 2019-м у них родилась дочь Амазони.

Модель "Victoria’s Secret" Роузи Хантингтон-Уайтли познакомилась с актером Джейсоном Стейтемом на музыкальном фестивале Коачелла в Калифорнии в 2010 году. Актер старше модели на 20 лет, но это не стало преградой для отношений. Через пять лет состоялась помолвка, сейчас пара воспитывает сына, но до свадьбы дело пока так и не дошло.

Хотя принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились в университете, много значимых событий в их жизни связаны с каникулами. Так, например, предложение руки и сердца Уильям сделал в Кении, куда пара в компании друзей отправилась на отдых. Миддлтон не ожидала такого поступка, но все же ее счастью не было предела.

Голливудскую красотку Меган Фокс тоже позвали замуж на отдыхе. Актер Брайан Остин Грин сделал предложение в максимально романтической обстановке, но все обернулось конфузом. Меган сказала «да» и уронила кольцо в песок, его так и не нашли.

Свадьба Меган и Брайана состоялась тоже на Гавайях в 2010 году. За 10 лет брака у пары родилось трое сыновей.

Напомним, Ани Лорак едва втиснула бюст в тесный костюм и ошеломила влажным декольте: кадры закулисья.

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