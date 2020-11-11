Популярная певица Ани Лорак впечатлила необычным видом за кулисами

Как пишет Politeka.net, знаменитость выложила в сториз соцсети "Инстаграм" свежее видео, записанное на одном из ее выступлений и показала, как готовится к выходу на сцену. Она запечатлена в черном костюме с металлическим поясом и роскошным декольте. Полосы по бокам подчеркнули упругие бедра Ани Лорак и сделали ее талию еще стройнее.

На опубликованных кадрах стилист поправляет прическу исполнительницы, разравнивая чуть завитые локоны и укрепляя их лаком. Женщина с другой стороны обновляет макияж артистки, а также протирает зону декольте и кожу лица, влажные от пота. Сама Ани Лорак при этом взволнованно смеется и о чем-то говорит своим подопечным.

Ранее певица впервые за долгое время поделилась личным видео, на котором показала свою внешность без фотошопа. Ани Лорак дала жару вместе вместе со своей танцевальной командой. Таким образом она продемонстрировала нелегкий процесс подготовки к музыкальным выступлениям и утомительные процессы, которые за ними стоят.

«🤩 Делюсь с вами самым сокровенным! Вот так создаются танцевальные постановки. Музыка всегда даёт эмоцию, за которой мы следуем», - подписала ролик Каролина.

Еще раньше знаменитость выложила кадры из студии звукозаписи. Тогда она впервые намекнула поклонникам, что готовит новый хит, и что ждать осталось совсем недолго.

Напомним, что Ани Лорак блеснула неприличным декольте перед миллиардером: "С днем рождения, дорогой"