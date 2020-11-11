Схильність до повноти — поширена проблема у дівчат, і далеко не всім зіркам пощастило з фігурою

Politeka.net зібрала фото знаменитих красунь, яким доводиться постійно боротися за ідеальні форми.

Українська співачка Настя Каменських схильна до повноти і активно бореться із зайвою вагою. Співачка серйозно зайнялася спортом і дотримується режиму харчування. Тепер артистка без сорому показує свою фігуру у всій красі, регулярно балуючи шанувальників пікантними фото в купальниках, білизні і навіть повністю оголеною.

Співачка Лоліта Мілявська, навіть коли сильно поправилася, не соромилася з'являтися на публіці в супер-відвертих нарядах. Зірка тривалий час намагалася боротися із зайвою вагою і навіть робила ліпосакцію, але кілограми постійно поверталися.

Нещодавно артистка викликала фурор своєю знову схудлою фігурою. Як зазначила Лоліта, скинути вагу їй допоміг ендокринолог.

Телеведуча Анфіса Чехова теж активно зайнялася собою заради схуднення. За допомогою регулярних занять йогою і правильного харчування зірка скинула 15 кілограмів і зараз володіє шикарними формами.

Російська співачка і екс-фігуристка Анна Семенович стала набирати вагу після завершення спортивної кар'єри. Зірка зізнається, що на відпочинку ні в чому собі не відмовляє, проте після цього лягає в спеціалізовану клініку, де скидає набрані зайві кілограми.

Світська левиця і бізнесвумен Кім Кардашьян ніколи не приховувала, що схильна до повноти. Зірка постійно бореться із зайвими кілограмами, особливо довелося попітніти після пологів. Зараз Кардашьян залишається володаркою спокусливих форм, а про "попу, як у Кім" мріють мільйони дівчат по всьому світу.

Is it WRONG to call a pregnant woman FAT? A) YES B) NO C) Depends on who it is From tabloids to fans, Kim... Gepostet von The Insider am Mittwoch, 27. März 2013

Нагадаємо, сяюча Каменських вразила різким перетворенням, одна деталь все змінює: "Льоші нереально пощастило".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян зашнурувала бюст в шкіряному топі і застигла в неприродній позі: «образ з перчинкою».

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