Склонность к полноте — распространенная проблема у девушек, и далеко не всем звездам повезло с фигурой

Politeka.net собрала фото знаменитых красоток, которым приходится постоянно бороться за идеальные формы.

Украинская певица Настя Каменских склонна к полноте и активно борется с лишним весом. Певица серьезно занялась спортом и соблюдает режим питания. Теперь артистка без стеснения показывает свою фигуру во всей красе, регулярно балуя поклонников пикантными фото в купальниках, белье и даже полностью обнаженной.

Певица Лолита Милявская, даже когда сильно поправилась, не стеснялась появляться на публике в супер-откровенных нарядах. Звезда долгое время пыталась бороться с лишним весом и даже делала липосакцию, но килограммы постоянно возвращались.

Недавно артистка произвела фурор своей снова похудевшей фигурой. Как отметила Лолита, сбросить вес ей помог эндокринолог.

Телеведущая Анфиса Чехова тоже активно занялась собой ради похудения. При помощи регулярных занятий йогой и правильного питания звезда сбросила 15 килограммов и сейчас обладает шикарными формами.

Российская певица и экс-фигуристка Анна Семенович стала набирать вес после завершения спортивной карьеры. Звезда признается, что на отдыхе ни в чем себе не отказывает, однако после этого ложится в специализированную клинику, где сбрасывает набранные лишние килограммы.

Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян никогда не скрывала, что склонна к полноте. Звезда постоянно борется с лишними килограммами, особенно пришлось попотеть после родов. Сейчас Кардашьян остается обладательницей соблазнительных форм, а о "попе, как у Ким" мечтают миллионы девушек по всему миру.

Is it WRONG to call a pregnant woman FAT? A) YES B) NO C) Depends on who it is From tabloids to fans, Kim... Gepostet von The Insider am Mittwoch, 27. März 2013

Напомним, сияющая Каменских поразила резким преображением, одна деталь все меняет: «Леше нереально повезло».

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян зашнуровала бюст в кожаном топе и застыла в неестественной позе: «образ с перчинкой».

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