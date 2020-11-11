Молода дружина 53-річного актора Венсана Касселя Тіна Кунакі в коротких шортиках і обтягуючій футболці показала єднання з природою

23-річна модель поділилася соковитими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На цей раз темношкіра красуня вирішила влаштувати фотосесію на свіжому повітрі. Для повного єднання з природою вона забралася на пагорб, покритий зеленою травою, і позувала на тлі яскраво-блакитного неба.

Модель одягнена в короткі білі шортики і білу футболку з написом, яка сидить на ній в обтяжку, дозволяючи красуні, незважаючи на в цілому спортивний образ, продемонструвати свою тонку талію і пишні груди.

Тіна позує без косметики на обличчі і з розпущеним волоссям, що тільки додає її образу легкості і свіжості.

На декількох фото модель сидить навпочіпки, розставивши ноги. На інших кадрах вона стоїть в невимушених позах.

Цікаво, що крім своїх фото Кунакі додала в пост кадр з колись популярної дитячої програми»Телепузики". Можливо, пейзаж, на тлі якого вона позувала, нагадав їй види з шоу.

Шанувальники моделі явно оцінили її образ по достоїнству, і буквально засипали її знімки лайками і компліментами.

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