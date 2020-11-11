Молодая жена 53-летнего актера Венсана Касселя Тина Кунаки в коротких шортиках и обтягивающей футболке показала единение с природой

23-летняя модель поделилась сочными кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз темнокожая красотка решила устроить фотосессию на свежем воздухе. Для полного единения с природой она забралась на холм, покрытый зеленой травой, и позировала на фоне ярко-голубого неба.

Модель одета в короткие белые шортики и белую футболку с надписью, которая сидит на ней в обтяжку, позволяя красотке, несмотря на в целом спортивный образ, продемонстрировать свою тонкую талию и пышную грудь.

Тина позирует без косметики на лице и с распущенными волосами, что только добавляет ее образу легкости и свежести.

На нескольких фото модель сидит на корточках, расставив ноги. На других кадрах она стоит в непринужденных позах.

Любопытно, что помимо своих фото Кунаки добавила в пост кадр из некогда популярной детской программы «Телепузики». Возможно, пейзаж, на фоне которого она позировала, напомнил ей виды из шоу.

Поклонники модели явно оценили ее образ по достоинству, и буквально засыпали ее снимки лайками и комплиментами.

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