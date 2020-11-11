Молодая жена 53-летнего актера Венсана Касселя Тина Кунаки в коротких шортиках и обтягивающей футболке показала единение с природой
23-летняя модель поделилась сочными кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На этот раз темнокожая красотка решила устроить фотосессию на свежем воздухе. Для полного единения с природой она забралась на холм, покрытый зеленой травой, и позировала на фоне ярко-голубого неба.
Модель одета в короткие белые шортики и белую футболку с надписью, которая сидит на ней в обтяжку, позволяя красотке, несмотря на в целом спортивный образ, продемонстрировать свою тонкую талию и пышную грудь.
"Не надо было изменять": Королева появилась во всем черном после бегства Тарзана и выдвинула требования, фото
"Кристина стала на 10 лет моложе": 49-летняя Орбакайте теперь годится сыну Дени в подружки, редкое фото
Беременная Меган Маркл готовит побег после скандала с принцем Гарри: что стало последней каплей
Тарифы на газ снова взлетят, украинцев доконают новыми расценками: "До 9 тысяч гривен за..."
Тина позирует без косметики на лице и с распущенными волосами, что только добавляет ее образу легкости и свежести.
На нескольких фото модель сидит на корточках, расставив ноги. На других кадрах она стоит в непринужденных позах.
Любопытно, что помимо своих фото Кунаки добавила в пост кадр из некогда популярной детской программы «Телепузики». Возможно, пейзаж, на фоне которого она позировала, напомнил ей виды из шоу.
Поклонники модели явно оценили ее образ по достоинству, и буквально засыпали ее снимки лайками и комплиментами.
Напомним, эффектная жена Венсана Касселя задрала ножку и похвасталась своими "бриллиантами": "Моя королева".
Как сообщала Politeka, молоденькая жена Венсана Касселя сверкнула формами в мини, расслабившись на диване: "божественная красота".
Также Politeka писала, что молодая жена Венсана Касселя покорила неожиданным образом, муж не сдержался: "Классическая красота".