Красотке очень к лицу этот образ!

Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, показала, что ей к лицу не только откровенные образы

23-летняя модель поделилась фотографией, на которой предстала в строгом наряде, передает Politeka.net.

На снимке она позирует в черно-белом жакете, поверх которого – белый воротник с кружевом, а под ним видна то ли брошка, то ли кулон в форме креста с зеленым камнем в центре. В ушах Тины – серьги-подвески с крупным розовым камнем.

Ее волосы гладко зачесаны и собраны, а на лице – идеальный макияж, который подчеркивает ее молодую красоту и свежесть.

Первым на снимок супруги отреагировал ее муж.

«Классическая красота», – написал в комментарии Венсан Кассель.

Ранее мы рассказывали о том, что Тина Кунаки предстала, стоя у приоткрытой двери. На девушке – красное облегающее платье длиной до пола, выгодно подчеркивающее идеальную фигуру девушки.

Волосы Тины гладко зачесаны, образ дополняет колье. Одной рукой Кунаки облокотилась о дверь, другая свободно свисает вдоль тела.

Мы также писали, что Кунаки поделилась снимком, на котором будто бы прилегла отдохнуть на белоснежный диван. При этом ее образ был никак не домашний. Модель одета в стильное черное мини-платье, украшенное тоненькими перьями, которые делают наряд «пушистым» на вид. Дополнили образ Кунаки строгие черные туфли-лодочки и крошечная сумочка.

Напомним, что молодая жена Касселя разделась и прямо на пляже показала, чем она лучше Моники Беллуччи: так выглядит рай.

Также Politeka писала, что раздетая жена Венсана Касселя поразила пикантными фото в постели с другим: "Это перебор".