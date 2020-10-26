Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя Тина Кунаки в коротком платье покорила мечтательным видом на диване
Известная модель поделилась новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке Тина прилегла отдохнуть на белоснежный диван. При этом ее образ был никак не домашний. Модель одета в стильное черное мини-платье, украшенное тоненькими перьями, которые делают наряд «пушистым» на вид. Дополнили образ Кунаки строгие черные туфли-лодочки и крошечная сумочка.
Элегантности образу добавила прическа модели с гладко зачесанными назад волосами.
Модель томно выгнулась на диване, демонстрируя свои длинные стройные ножки. Она задумчиво оперлась подбородком на руку, глядя прямо в камеру.
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Поклонники Тины пришли в восторг от ее нового лука и буквально засыпали красотку комплиментами, восхищаясь ее «божественной» красотой.
До этого мы писали, что Кунаки опубликовала фото, представ в головокружительном красном платье. Наряд с длинными рукавами поблескивал на солнце.
Платье лишь немного подчеркнуло грудь и стройную талию знаменитости. При этом, казалось, что звезда под ним находится без лифчика.
Одежда имела длинный вырез, из которого игривая красотка выставила длинную стройную ножку.
Красотка стояла в красивых босоножках на платформе. Дополнил образ маленький клатч в цвет. Модель распустила свои кудрявые волосы. Непослушные локоны развеивал ветер.
Напомним, жена Венсана Касселя нарядилась в экстремальное мини и повертелась у зеркала: "Хороша чертовка".
Как сообщала Politeka, молоденькая жена Венсана Касселя облачилась в алое платье на зависть всем.
Также Politeka писала, что жена Венсана Касселя обтянула невероятные изгибы синей тканью.