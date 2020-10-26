Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя Тина Кунаки в коротком платье покорила мечтательным видом на диване

Известная модель поделилась новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Тина прилегла отдохнуть на белоснежный диван. При этом ее образ был никак не домашний. Модель одета в стильное черное мини-платье, украшенное тоненькими перьями, которые делают наряд «пушистым» на вид. Дополнили образ Кунаки строгие черные туфли-лодочки и крошечная сумочка.

Элегантности образу добавила прическа модели с гладко зачесанными назад волосами.

Модель томно выгнулась на диване, демонстрируя свои длинные стройные ножки. Она задумчиво оперлась подбородком на руку, глядя прямо в камеру.

Поклонники Тины пришли в восторг от ее нового лука и буквально засыпали красотку комплиментами, восхищаясь ее «божественной» красотой.

До этого мы писали, что Кунаки опубликовала фото, представ в головокружительном красном платье. Наряд с длинными рукавами поблескивал на солнце.

Платье лишь немного подчеркнуло грудь и стройную талию знаменитости. При этом, казалось, что звезда под ним находится без лифчика.

Одежда имела длинный вырез, из которого игривая красотка выставила длинную стройную ножку.

Красотка стояла в красивых босоножках на платформе. Дополнил образ маленький клатч в цвет. Модель распустила свои кудрявые волосы. Непослушные локоны развеивал ветер.

Напомним, жена Венсана Касселя нарядилась в экстремальное мини и повертелась у зеркала: "Хороша чертовка".

Как сообщала Politeka, молоденькая жена Венсана Касселя облачилась в алое платье на зависть всем.

Также Politeka писала, что жена Венсана Касселя обтянула невероятные изгибы синей тканью.