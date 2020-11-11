Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров помірявся стильними образами з коханцем Ольги Бузової
Артист поділився новим постом у своєму Instagram, передає Politeka.net.
З недавніх пір король російської поп-сцени близько здружився з 27-річним репером Давидом Манукяном, більш відомим як коханий Ольги Бузової з «Дом-2» Дава. Вони навіть записали спільну пісню "Ролекс", виконувати яку вони, по всій видимості, будуть на новорічному "Вогнику".
Так, Кіркоров опублікував гіфку, на якій вони з Давою позують на сцені, прикрашеній новорічним декором. При цьому молодий репер одягнений в прості чорні штани і піджак і помаранчеву футболку, а ось Кіркоров, як завжди, виділяється своїм яскравим образом. Співак позує в блискучій коричневій куртці, білій футболці і джинсах з малюнком у вигляді яскравих плям фарби.
"Відразу видно, хто в кадрі "працює", а хто позує", - підписав кадр Кіркоров.
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Він також похвалився, що для цього номера вони з Давою отримали унікальну сумку від LOUIS VUITTON.
У коментарях бурхливо обговорюють пост артиста. Варто відзначити, що багатьом не подобається такий стиль і партнер Кіркорова.
"Подарували сумку і носія сумки. Так тримати Філіп!", "З такою сумкою гріх не покрасуватися", "красунчики!!! Сумка взагалі вогонь! Світиться, як новорічна гірлянда!", "Холодно пацанам, трясуться", "колгосп не сховаєш навіть за ЛВ", - пишуть люди.
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