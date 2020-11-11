Знаменитості — звичайні люди, і далеко не всім від природи пощастило з красивою формою грудей або вдалося її зберегти з віком

Але багато хто приймає свої недоліки і без зайвих комплексів демонструє бюст. Серед них Анастасія Волочкова, Христина Асмус і Евеліна Бльоданс, повідомляє Politeka.net.

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова помітно схудла і просто в захваті від своєї фігури. Зірка регулярно ділиться відвертими знімками в бікіні або навіть повністю оголеною, і не "найвдаліша" форма бюста її абсолютно не бентежить. А від хейтерів, які завалювали подібні знімки уїдливими зауваженнями, Волочкова зовсім закрила коментарі на своїй сторінці в Instagram.

Актриса і колишня дружина Гаріка Харламова Христина Асмус здобула скандальну славу після виходу фільму "Текст", де вона знялася оголеною в постільній сцені. Користувачі Мережі тут же відзначили, мовляв, такі груди - "вушка спанієля" - краще ховати. Однак зірка не звернула уваги на хейтерів і знову зважилася на провокаційну роль в картині "Китобій".

Актриса Евеліна Бльоданс в одному з інтерв'ю зізналася, що дуже комплексувала через незвичайну форму своїх грудей, тому і зважилася на операцію в 2017 році. Зараз принади артистки виглядають набагато краще.

Нагадаємо, Христина Асмус показала, як змінилася їх з Харламовим дочка після розлучення.

Як повідомляла Politeka, Волочкова розкорячилася в непристойних позах перед молоденькими красунями: "Недолюблена тітонька".

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