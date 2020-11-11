Знаменитости — обычные люди, и далеко не всем от природы повезло с красивой формой груди или удалось ее сохранить с возрастом

Но многие принимают свои недостатки и без лишних комплексов демонстрируют бюст. Среди них Анастасия Волочкова, Кристина Асмус и Эвелина Бледанс, сообщает Politeka.net.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова заметно похудела и просто в восторге от своей фигуры. Звезда регулярно делится откровенными снимками в бикини или даже полностью обнаженной, и не самая "удачная" форма бюста ее совершенно не смущает. А от хейтеров, которые заваливали подобные снимки язвительными замечаниями, Волочкова вовсе закрыла комментарии на своей странице в Instagram.

Актриса и бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус приобрела скандальную славу после выхода фильма "Текст", где она снялась обнаженной в постельной сцене. Пользователи сети тут же отметили, мол, такую грудь - "ушки спаниеля" - лучше прятать. Однако звезда не обратила внимания на хейтеров и снова решилась на провокационную роль в картине "Китобой".

Актриса Эвелина Бледанс в одном из интервью призналась, что очень комплексовала из-за необычной формы своей груди, поэтому и решилась на операцию в 2017 году. Сейчас прелести артистки выглядят намного лучше.

Напомним, Кристина Асмус показала, как изменилась их с Харламовым дочка после развода.

Как сообщала Politeka, Волочкова раскорячилась в непристойных позах перед молоденькими красавицами: "Недолюбленная тетенька".

Также Politeka писала, что бесстыжая Бледанс разлеглась в бане в чем мать родила, кадры соблазна: "С легким паром!".