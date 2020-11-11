Известная российская ведущая и актриса Эвелина Бледанс впечатлила фанатом новыми фото и видео, которые она выложила в соцсетях

Как информирует Politeka.net, ссылаясь на страницу знаменитости в Инстаграм, девушка на этот раз решила удивить публику кадрами из бани и моря.

Причем, судя по геотегу, отдыхает звезда в оккупированном Крыму в одной из Vip-резиденций на берегу Черного моря.

На этот раз Эвелина превзошла сама себя, лишь слегка прикрывая самые интимные места, она без стесения парится в бане и купается голышом в осеннем море.

"Я купаюсь. Почему? По тому что баня прямо на море и не купаться невозможно. И вообще невозможно не наслаждаться этим местом, где даже без летнего моря есть чем радовать здоровье и поддерживать красоту.", – подписала кадры Бледанс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эвелина Блёданс (@bledans) 11 Ноя 2020 в 6:03 PST

Фанаты восторженно восприняли новый пост знаменитости, искупав Эвелину хвалебными комментариями и лайками.

"Завидую белой завистью! Отменное место❤️ С легким паром и со здоровьем 💓 Какая энергия, глядя на вас захотелось так же👏👏 А в купальнике нельзя??? Шикарно👍🏻 А Я 11 ноября купаюсь в домашке своих детей))) надоело)) Даа уж... Тело огонь Жарко? Дома надо сидеть, а не ездить заразу собирать. Дома с сыном Как там круто👍👍👍👍❤️ Благодать", – пишут фолловеры.

Ранее мы сообщали, что Эвелина Бледанс сфотографировалась на берегу озера у пойманного осетра. У нее в руках – удочка, чуть поодаль стоят другие рыбаки.

На знаменитости были надеты брюки горчичного цвета, белые кроссовки и черная длинная куртка. Волосы звезды распущены и свободно ниспадают на ее плечи.

Politeka писала, что бесстыжая Бледанс сверкнула пикантным декольте, заткнув за пояс Катю Осадчую: «Наслаждение для глаз».

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