Известная российская ведущая и актриса Эвелина Бледанс впечатлила фанатом новыми фото и видео, которые она выложила в соцсетях
Как информирует Politeka.net, ссылаясь на страницу знаменитости в Инстаграм, девушка на этот раз решила удивить публику кадрами из бани и моря.
Причем, судя по геотегу, отдыхает звезда в оккупированном Крыму в одной из Vip-резиденций на берегу Черного моря.
На этот раз Эвелина превзошла сама себя, лишь слегка прикрывая самые интимные места, она без стесения парится в бане и купается голышом в осеннем море.
"Я купаюсь. Почему? По тому что баня прямо на море и не купаться невозможно. И вообще невозможно не наслаждаться этим местом, где даже без летнего моря есть чем радовать здоровье и поддерживать красоту.", – подписала кадры Бледанс.
Роман вспыхнул на "Танцях з зірками", влюбленные больше не скрывают чувств: "Ради нее я готов рвать всех"
"Кристина стала на 10 лет моложе": 49-летняя Орбакайте теперь годится сыну Дени в подружки, редкое фото
Беременная Меган Маркл готовит побег после скандала с принцем Гарри: что стало последней каплей
Русская Кардашьян в непристойном декольте с трудом удержала бюст шестого размера: "Сейчас рванет"
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фанаты восторженно восприняли новый пост знаменитости, искупав Эвелину хвалебными комментариями и лайками.
"Завидую белой завистью! Отменное место❤️ С легким паром и со здоровьем 💓 Какая энергия, глядя на вас захотелось так же👏👏 А в купальнике нельзя??? Шикарно👍🏻 А Я 11 ноября купаюсь в домашке своих детей))) надоело)) Даа уж... Тело огонь Жарко? Дома надо сидеть, а не ездить заразу собирать. Дома с сыном Как там круто👍👍👍👍❤️ Благодать", – пишут фолловеры.
Ранее мы сообщали, что Эвелина Бледанс сфотографировалась на берегу озера у пойманного осетра. У нее в руках – удочка, чуть поодаль стоят другие рыбаки.
На знаменитости были надеты брюки горчичного цвета, белые кроссовки и черная длинная куртка. Волосы звезды распущены и свободно ниспадают на ее плечи.
Politeka писала, что бесстыжая Бледанс сверкнула пикантным декольте, заткнув за пояс Катю Осадчую: «Наслаждение для глаз».
Также мы сообщали, что счастливая Бледанс в крохотном платье опасно задрала ноги: "Сердце екнуло в предвкушении..."
Еще Politeka писала, что раздетая Бледанс остудила свой пыл в ледяном озере: "Пощадите уже, Эвелина..."