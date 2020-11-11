Моложава Алла Пугачова відкрила плечі в сміливому вбранні

Нове фото знаменитої російської співачки з'явилося на одній з фан-сторінок її зіркового сімейства в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Пугачова дуже по-домашньому сидить на сходинках розкішних сходів. На перший погляд вона одягнена досить просто: в джинси і чорну блузку, проте її образ не позбавлений родзинки. Так, 71-річна Примадонна вирішила згадати молодість і вибрала блузку з повністю відкритими плечима. А судячи з відсутності лямок, вона вирішила не надягати ліфчик.

Доповнюють образ співачки легка завивка і макіяж з акцентом на очі.

Варто відзначити, що в такому образі зірка виглядає дуже молодо для своїх років.

"Найприємніше - це коли хорошого не чекаєш, а воно раз і трапляється", - йдеться у підписі до фото.

Шанувальники співачки бурхливо коментують її фото.

"Чудово виглядаєте", "зачіска залік", "Прекрасно виглядаєте, дасте фору будь-який молодій, люблю ваші пісні, шкода що дуже рідко можна побачити Вас на сцені!!", "Алла клас просто але шикарно", "Алла Борисівна ви просто супер жінка", "жінка коли улюблена і любить, в будь-якому віці хороша! Чудово виглядаєте", "Алла, без нахлобучек краще!", "Яка миленька, домашня, принадність що таке!",- пишуть люди.

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