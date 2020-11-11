Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася бездоганною фігурою, примірявши вбрання з сітки

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Готова до поцілунку Сонця", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Чері позує, зігнувшись до неможливості в одній сітці й практично невидимому купальнику. Крім того, прозорий наряд красуні доповнювали «золоті» вставки.

"Боже, Ти досконалість«,» Ти виглядаєш просто чудово«,» красоточка«,» ось він – золотий стандарт«," шалена Чері. Ти мене колись з розуму зведеш«,» запаморочливо«,» ах, ця засмага...", - пишуть її шанувальник.

Як ми розповідали до цього, Ана Чері у відкритому спортивному костюмі показала, як підтримує своє тіло в ідеальній формі.

Ана Чері прославилася в Мережі як любителька тренувань і здорового харчування, яка регулярно демонструє результати свого способу життя, показуючи ідеальне тіло в спокусливій нижній білизні та купальнику.

На цей раз красуня вирішила показати процес своїх тренувань. На новому відео Чері спочатку демонструє своє спортивне харчування, а потім приступає до вправ.

Нагадавши, Ана Чері покрутила підкачаними сідницями в лосинах, пробудивши сміливі фантазії: "як з аукціону".

Як повідомляла Politeka, Ана Чері влаштувала безконтрольну спокусу в костюмі з сіточки: "обережно! З кігтиками".

Також Politeka писала, що спітніла Ана Чері показала свої об'ємні сідниці в тісних шортиках: "хочеш приєднатися...".