Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася бездоганною фігурою, примірявши вбрання з сітки
Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
"Готова до поцілунку Сонця", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Чері позує, зігнувшись до неможливості в одній сітці й практично невидимому купальнику. Крім того, прозорий наряд красуні доповнювали «золоті» вставки.
"Боже, Ти досконалість«,» Ти виглядаєш просто чудово«,» красоточка«,» ось він – золотий стандарт«," шалена Чері. Ти мене колись з розуму зведеш«,» запаморочливо«,» ах, ця засмага...", - пишуть її шанувальник.
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Як ми розповідали до цього, Ана Чері у відкритому спортивному костюмі показала, як підтримує своє тіло в ідеальній формі.
Ана Чері прославилася в Мережі як любителька тренувань і здорового харчування, яка регулярно демонструє результати свого способу життя, показуючи ідеальне тіло в спокусливій нижній білизні та купальнику.
На цей раз красуня вирішила показати процес своїх тренувань. На новому відео Чері спочатку демонструє своє спортивне харчування, а потім приступає до вправ.
Нагадавши, Ана Чері покрутила підкачаними сідницями в лосинах, пробудивши сміливі фантазії: "як з аукціону".
Як повідомляла Politeka, Ана Чері влаштувала безконтрольну спокусу в костюмі з сіточки: "обережно! З кігтиками".
Також Politeka писала, що спітніла Ана Чері показала свої об'ємні сідниці в тісних шортиках: "хочеш приєднатися...".