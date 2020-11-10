Известная фитнес-модель Ана Чери в открытом спортивном костюме показала, как поддерживает свое тело в идеальной форме

Красотка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Ана Чери прославилась в сети как любительница тренировок и здорового питания, которая регулярно демонстрирует результаты своего образа жизни, показывая идеальное тело в соблазнительном нижнем белье и купальниках.

На этот раз красотка решила показать процесс своих тренировок. На новом видео Чери сначала демонстрирует свое спортивное питание, а затем приступает к упражнениям. Модель решила показать поклонникам, как работает над своей внушительной пятой точкой, чтобы та была не только большой, но еще и подтянутой. Красотка сначала приседает с гирей, а затем выполняет приседания с прыжком вверх.

С показанного в видео ракурса особенно заметны результаты таких тренировок.

Стоит отметить, что для своего видео Чери выбрала удобный, но в то же время достаточно открытый спортивный наряд. На ней черный топ с глубоким декольте и обтягивающие шорты леопардовой расцветки.

В комментариях к видео поклонники восхищаются не только фигурой модели, но и продемонстрированными на кадрах упражнениями. Люди удивляются, как Чери удается всегда выглядеть красиво.

Напомним, Ана Чери покрутила подкачанными ягодицами в лосинах, пробудив смелые фантазии: "Как с аукциона".

Как сообщала Politeka, Ана Чери устроила бесконтрольный соблазн в костюме из сеточки: "Осторожно! С коготками".

Также Politeka писала, что вспотевшая Ана Чери показала свои объемные ягодицы в тесных шортиках: "Хочешь присоединиться...".