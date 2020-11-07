Американская фитнес-модель Ана Чери показала свою самое сочное место

Звезда постоянно балует поклонников видами своего тела, которые сводят с ума, сообщает Politeka.net.

Красотка регулярно хвастается изгибами в нарядах, созданных ею же. Так, Ана появилась в спортивном костюме, который обтянул ее невероятные формы.

Модель надела белоснежный топик с игривыми вырезами на спине, голое тело выставилось из разрезов и выглядели привлекательно.

Также Чери натянула на свои немаленькие, накаченные ягодицы тесные шортики. Идеальные формы красиво выпирали и притягивали взгляд еще и, благодаря ракурсу, взятому внизу.

Знаменитость позировала с раскрасневшимися щечками. Видимо, кадр был сделан после активной тренировки.

"Хочешь присоединиться к нам завтра утром в 8:00 по тихоокеанскому времени на нашу субботнюю утреннюю тренировку?!? 🤗 Кардио День !!! Отметьте друга и приготовьтесь к отличной тренировке 💪🏼😅", - написала модель.

За пять часов пост собрал более 1500 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону красотки массу приятных сообщений, ведь ее фигура этого достойна.

Ранее мы писали, что Ана Чери показала, как веселилась на пляже и развлекалась на водных качелях.

Девушка примерила крошечное бикини с едва заметными завязками и прогулялась в нем на побережье, а также покрутила пятой точкой для привлечения внимания.

Напомним, Ана Чери позировала в лосинах и топике, а еще кроссовках. Волосы модель собрала в две косы, чтобы не мешали. Девушка показала несколько упражнений, которые выполнила перед камерой.

Напомним, Ана Чери бессовестно посветила своим "персиком", смело задрав ножку

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