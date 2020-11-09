Американская фитнес-модель Ана Чери показала пикантный образ женщины-кошки, обтянувшись сеточкой

Фитнес-красотка старается не показывать личную жизнь и не говорить о себе слишком многого, но с удовольствием примеряет неоднозначные костюмы, выставляет формы на показ в спортивных топах и лосинах и удивляет видом в новых образах, которые совсем не скрывают ее тело. Об этом пишет Politeka.net.

Так, в образе женщины-кошки Ана выглядела очень необычно, ведь надела она только белье и болеро из черной крупной сеточки. Черные перчатки с коготками и обруч с ушками завершили мини-костюм Чери.

Сама она распустила длинные локоны, слегка завитые в волны и нанесла привычный макияж в этот раз с акцентом на выразительные глаза. Не скрыв совершенно ничего, Чери удалось привлечь внимание. Как правило, спортсменка больше уделяет внимания спортивным образам, а фотосессии в белье устраивает гораздо реже.

Вот что пишут в сети:

«Идеальная дама с коготками; мне кажется, она горит и очень опасна; эта девушка огонь, вы знаете об этом, думаю да; просто крутые грушки😉😛🍆; мне просто нравится, осторожно! С коготками👍; Боже мой, ты такая красивая; Вы оказались моей прекрасной королевой❤️❤️❤️; Красивая любовь; Скандал в моей жизни. Ты прекрасна, любовь моя. 💋; Привет, я твоя красавица Бэтмен ❤️❤️».

Мы также писали, что несколько недель назад Ана впервые за долгое время отправилась на Мальдивы и по возвращению с райских островов продолжает делиться солнечными подборками фото и видео. В этот раз она показала, как веселилась на пляже и развлекалась на водных качелях.

Девушка примерила крошечный бикини с едва заметными завязками и прогулялась в нем на побережье, а также покрутила пятой точкой на качелях для привлечения внимания. Как правило, модель постоянно акцентирует внимание на ягодицах, которыми очень гордится.

«Когда будет пасмурно, пусть будет солнце! ☀️🤗 брызги и качели в выходные! С пятницей посмотрите мою биографию, чтобы увидеть полное видео!», - написала Ана.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини

Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье