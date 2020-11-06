Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі підкорила спокусливою позою і пікантним вбранням

Як передає Politeka.net, на одній з численних фан-сторінок зірки в Instagram з'явився архівний знімок, на якому ще молода Джолі постала в досить пікантному вигляді.

Актриса одягла дуже відверту сукню бежевого кольору. Сукня ледь зуміла прикрити груди Анджеліни, а спина і зовсім залишилася голою. На додаток до вбрання, Джолі вульгарно розляглася на диванчику, закинувши ноги.

Шанувальники змогли розгледіти на фото спокусливі вигини фігури, пишний бюст зірки і її м'яку шкіру. Шарму образу додало розпущене волосся і фірмовий погляд актриси. Фанати порівняли зірку з солодкою цукеркою.

Варто відзначити, що раніше Джолі із задоволенням брала участь у відвертих фотосесіях. Більш того, вона багато разів знімалася оголеною у фільмах. Наприклад, у фільмі «Джіа» актриса позує повністю голою і не соромиться цього.

Зараз же Джолі зовсім інша людина. В її житті більше немає місця божевільним вчинкам. Замість цього, вона приділяє увагу вихованню шістьох дітей і судовим тяжбам з екс-чоловіком, актором Бредом Піттом.

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