Голливудская актриса Анджелина Джоли свела с ума видом без одежды

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появилось архивное фото, на котором звезда предстала совершенно голой. Бесстыжая актриса прикрылась лишь шелковой простыней, через которую просматривался ее пышный бюст.

Джоли небрежно держала простыню таким образом, что ее бедра оказались оголенными. В добавок к горячему образу, звезда хищно смотрела в кадр, заставляя краснеть самых смелых поклонников.

Стоит отметить, что на фото можно рассмотреть сочную фигуру Джоли, от которой сегодня не осталось и следа. Как известно, за последние годы Анджелина сильно исхудала. На большинстве фото, сделанных папарацци, она выглядит болезненно худой.

Под фото со звездой поклонники оставили несколько восторженных отзывов. Как известно, сама Джоли не имеет странички в Инстаграм.

«Божественная красота», «Моя королева», «Моя красавица», «очаровательно», «Идеально», «Люблю тебя», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли покорила видом в прозрачном платье. Еще молодая актриса сидела на диване в полностью прозрачном платье. На фото у звезды была короткая стрижка.

Напомним, что Анджелина Джоли без лишней скромности посветила бюстом в развратном платье: сладкая конфетка.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли без лифчика воссоединилась с природой, устроив дикие игры с жеребцом: «Перебор».

Также Politeka писала, что игривая Анджелина Джоли раскрепостилась и, задрав платье, показала не только бюст: Дикая роза.