Українська травесті-діва Монро похвалилася найсміливішими образами в сукнях

Як повідомляє Politeka.net, у своєму мікроблозі "Instagram" вона прокоментувала введення в Україні карантину"вихідного дня". Зірка поскаржилася на посилення обмежень, а щоб підняти читачам настрій - виклала серію яскравих фото.

На першому знімку Монро постала в розкішній чорній сукні, поділ якої легко майорів по повітрю, що володарка з радістю продемонструвала. На другому фото шоувумен з'явилася в короткому вбранні тілесного кольору з блискучим декором і великим декольте. Третє фото увічнило артистку в пишній рожевій сукні з газової тканини і масивної зачіскою, які підійшли б для костюмованого бала.

На четвертому кадрі Монро виступає з мікрофоном в руках і червоній сукні з величезним "серцем" на грудях. На наступному травесті-діва високо задерла ногу в сріблястих туфельках і показала завидну розтяжку в білій сукні. Одне з фото відобразило актрису в квітчастому вбранні, яка попустувала на подіумі. У пості Монро засвітила ще дві стильні блискучі сукні і одну нескромну модель з відбитками рук на рівні грудей.

"Ну що, мої дорогі, в Україні вводиться карантин вихідного дня. Поки що на найближчі три тижні. Потім загрожують повним локдауном (х@йня, звичайно, але, хороша новина: будемо частіше зустрічатися в прямих суботньо - недільних ефірах", - зазначила знаменитість в описі. - "Де мої кутюрні сукні, блискітки, кришталь? 😍 будемо чілитися під музику Disco💃 🕺 🥂 тим більше мені завжди є, що сказати, розповісти і показати 😉 Гортайте карусель фото 👉 який образ самий зухвалий?".

Користувачі соцмережі прокоментували вбрання і назвали свої улюблені:

"Яка красуня😍"; "Ну хоч Монро нас підтримає в цьому всьому 🤭"; " найзухваліше плаття на сьомому фото

Дуже сподобалося плаття на другому, виглядає на вас просто карколомно!!"; "ви завжди чарівні)"; "чарівна і харизматична 🤩 обожнюю тебе Монро, Всі фото карколомні".

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