Українська телеведуча Ольга Фреймут після вильоту з "Танців з зірками" повернулася до звичного життя

Як передає Politeka.net, це видно по її Інстаграму, де телеведуча ділиться подробицями зі свого особистого життя. Цього разу зірка поділилася кількома відео і фото зі своєю сім'єю, зазначивши, що вони готуються до сімейного свята. Крім цього, Фреймут опублікувала спільне фото зі своїм молодшим братом Артуром.

Варто відзначити, що Ольга не часто показує свою сім'ю і розповідає про неї. Відомо, що у ведучої є молодша сестра і брат. А ось свою маму Ольга показала на шоу. Жінка станцювала з донькою один з танців.

Додамо, що після вильоту з проекту Ольга часто говорить про хейт, який обрушився на неї. Вона записувала кілька відео, в яких намагалася донести до глядачів, що не можна ненавидіти людину тільки за те, що вона хотіла танцювати. Сьогодні зірка вирішила нарешті закрити цю тему, заявивши, що цей хейт повинен стати для неї уроком.

"Нічого не трапляється без причини. Над кожною життєвою ситуацією замислююся: для чого це мені?",- підписала фото зірка.

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