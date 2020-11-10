Українська телеведуча Ольга Фреймут після вильоту з "Танців з зірками" ледь справляється з хейтом, який обрушився на неї

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка записала відеозвернення, в якому розповіла про хвилю ненависті, яка обрушилася на неї після проекту. За словами Ольги, вона вирішила почитати коментарі заради хороших відгуків, але натрапила на негатив.

"Деякі писали страшні речі, які навіть не буду повторювати. Про мене писали, як про якусь негідницю, а я просто танцювала. Всі ці місяці я танцювала. Я виходила на паркет, долаючи свій страх", - зізналася Ольга, додавши, що щодня тренувалася, майже не бачила дітей і чоловіка.

Фреймут зазначила, що після китайського вірусу лікарі не рекомендують фізичні навантаження. Вона ж заради проекту не змогла відновитися після хвороби, продовжуючи тренування.

Телеведуча не розуміє, чому саме вона стала жертвою хейтерів, які перестали нести відповідальність за зло, яке вони роблять людям.

Варто відзначити, що крім хейтерських відгуків в коментарях Ользі залишили безліч слів підтримки.

"Олечка, мені дуже хочеться вас привітати за ці 10 ефірів щотижневої перемоги! Ви зробили так багато, як не зробив ніхто", "для нас ви героїня і переможниця. Кожен танець був наповнений величезною енергетикою", "ви найкраща! Справжній боєць! Для мене переможець саме ви", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут поцапалася з чоловіком: "мені скоро 44 роки, а ти вчиш мене... ".

Як повідомляла Politeka, юна Ольга Фреймут до популярності і скандалів, з'явилося рідкісне фото:"нагадуєш Мішель Пфайффер".

Також Politeka писала, що Ольга Фреймут відверто розповіла про свій стан після перенесеної хвороби.