Відома українська ведуча Оля Фреймут, яка нещодавно вилетіла з "Танців з зірками", поділилася важливою порадою з етикету для жінок

Знаменитість опублікувала новий пост з відео у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

У ньому Фреймут вирішила розповісти українкам, як правильно знімати рукавички.

"Як за етикетом знімати рукавички? Як вдасться? Ні. Пальчик за пальчиком. Починаємо з мізинця, закінчуємо великим пальцем. Чоловік не може потиснути жінці руку, не знявши при цьому рукавичку зі своєї правої руки. Якщо чоловік все ж з якихось причин не може зняти рукавичку, тоді повинен вибачитися: "Вибачте за цю рукавичку, Добрий день ...". Панянка ніколи не знімає рукавички для того, щоб потиснути комусь руку. І не вибачається за це", - розповіла Фреймут.

У своєму відео ведуча в стильному білому пальто наочно продемонструвала, як же все-таки потрібно знімати рукавички.

Її передплатники тут же відреагували на новий пост.

"Обожнюю Олю за її вихованість", "спасибі за такі корисні поради", "хоч Ви, Олечка, щось корисне розповісте! Дивлюся і людиною себе почуваю! Спасибі!",- пишуть люди.

Раніше Фреймут зізналася, що після вильоту з «Танців з зірками» ледь справляється з хейтом, який обрушився на неї.

За словами Ольги, вона вирішила почитати коментарі заради хороших відгуків, але натрапила на негатив.

"Про мене писали, як про якусь негідницю, а я просто танцювала", - обурилася ведуча, додавши, що щодня тренувалася, майже не бачила свою сім'ю.

Нагадаємо, юна Ольга Фреймут до популярності і скандалів, з'явилося рідкісне фото.

Як повідомляла Politeka, Фреймут, яка вилетіла з "Танців з зірками", відверто розповіла про свій стан.

Також Politeka писала, що скандальна Фреймут після вильоту з "Танців з зірками" зважилася на одкровення.