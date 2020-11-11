Відома російська ведуча і актриса Евеліна Бледанс вразила фанатом новими фото і відео, які вона виклала в соцмережах

Як інформує Politeka.net, посилаючись на сторінку знаменитості в Instagram, дівчина на цей раз вирішила здивувати публіку кадрами з лазні і моря.

Причому, судячи з геотегу, відпочиває зірка в окупованому Криму в одній з Vip-резиденцій на березі Чорного моря.

На цей раз Евеліна перевершила сама себе, лише злегка прикриваючи найінтимніші місця, вона без сорому париться в лазні і купається голяка в осінньому морі.

"Я купаюся. Чому? Тому що лазня прямо на море і не купатися неможливо. І взагалі неможливо не насолоджуватися цим місцем, де навіть без літнього моря є чим радувати здоров'я і підтримувати красу." - підписала кадри Бледанс.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Евеліна Бледанс (@bledans) 11 лис 2020 о 6: 03 PST

Фанати захоплено сприйняли новий пост знаменитості, викупавши Евеліну хвалебними коментарями і лайками.

"Заздрю білою заздрістю! Відмінне місце❤️ з легким паром і зі здоров'ям 💓 яка енергія, дивлячись на вас захотілося так само👏 👏 а в купальнику не можна??? Шикарно👍 🏻 а я 11 листопада купаюся в домашці своїх дітей))) набридло)) даа уж... Тіло вогонь Жарко? Вдома треба сидіти, а не їздити заразу збирати. Вдома з сином як там круто☺ ❤ ️ благодать", - пишуть фоловери.

Раніше ми повідомляли, що Евеліна Бледанс сфотографувалася на березі озера у спійманого осетра. У неї в руках-вудка, трохи віддалік стоять інші рибалки.

На знаменитості були надіті штани гірчичного кольору, білі кросівки і чорна Довга куртка. Волосся зірки розпущене і вільно спадає на її плечі.

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