Відома російська ведуча і актриса Евеліна Бледанс вразила фанатом новими фото і відео, які вона виклала в соцмережах
Як інформує Politeka.net, посилаючись на сторінку знаменитості в Instagram, дівчина на цей раз вирішила здивувати публіку кадрами з лазні і моря.
Причому, судячи з геотегу, відпочиває зірка в окупованому Криму в одній з Vip-резиденцій на березі Чорного моря.
На цей раз Евеліна перевершила сама себе, лише злегка прикриваючи найінтимніші місця, вона без сорому париться в лазні і купається голяка в осінньому морі.
"Я купаюся. Чому? Тому що лазня прямо на море і не купатися неможливо. І взагалі неможливо не насолоджуватися цим місцем, де навіть без літнього моря є чим радувати здоров'я і підтримувати красу." - підписала кадри Бледанс.
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Фанати захоплено сприйняли новий пост знаменитості, викупавши Евеліну хвалебними коментарями і лайками.
"Заздрю білою заздрістю! Відмінне місце❤️ з легким паром і зі здоров'ям 💓 яка енергія, дивлячись на вас захотілося так само👏 👏 а в купальнику не можна??? Шикарно👍 🏻 а я 11 листопада купаюся в домашці своїх дітей))) набридло)) даа уж... Тіло вогонь Жарко? Вдома треба сидіти, а не їздити заразу збирати. Вдома з сином як там круто☺ ❤ ️ благодать", - пишуть фоловери.
Раніше ми повідомляли, що Евеліна Бледанс сфотографувалася на березі озера у спійманого осетра. У неї в руках-вудка, трохи віддалік стоять інші рибалки.
На знаменитості були надіті штани гірчичного кольору, білі кросівки і чорна Довга куртка. Волосся зірки розпущене і вільно спадає на її плечі.
Politeka писала, що безсоромна Бледанс блиснула пікантним декольте, заткнувши за пояс Катю Осадчу « " насолода для очей».
Також ми повідомляли, що щаслива Бледанс в крихітному платті небезпечно задерла ноги: "серце йокнуло в передчутті..."
Ще Politeka писала, що роздягнена Бледанс остудила свій запал в крижаному озері: "Пощадите вже, Евеліна..."