Українська актриса і ведуча проекту "Х-Фактор" Даша Трегубова підкорила фатальним образом з червоною помадою
Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новими фотографіями у своєму Instagram.
У своєму пості Трегубова розповіла про зйомки в новому проекті. Так, з'ясувалося, що актрисі дісталася роль справжньої стерви, чому вона, судячи з усього, дуже рада.
"Після нічної зміни в новому проекті "Чесна гра". Граю, звичайно ж, стерву Мартіну)) команда відмінна", - написала актриса.
Вона також поділилася своїми новими фото. На них Трегубова позує в домашній обстановці в наряді з кокетливим запахом. Актриса поклала волосся ідеальними локонами і додала в свій образ яскравих фарб за допомогою червоного манікюру і фатальної помади йому в тон.
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Шанувальники зірки не змогли пройти повз таких знімків.
"Дар'я, творчого натхнення і терпіння на знімальному майданчику, лояльності режисера і одностайності з кіногрупою", "стерви у вашому виконанні - як окремий вид мистецтва", "Симпатюля", "Красоточка", "промінчик сонця похмурим ранком", "привітик лялечко", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Трегубова опублікувала фото, на якому позувала у вельми відвертому вбранні.
На зірці було одягнене чорне мереживне боді, яке обтягнуло її акуратні груди і підкреслило тонку талію. Зверху Трегубова накинула кофту, яка, втім, майже нічого не приховала.
Нагадаємо, ведуча "Х-фактора" Трегубова в мереживній білизні звела з розуму рум'янцем і ніжною шкірою: "Як у фільмі".
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