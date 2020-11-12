Украинская актриса и ведущая проекта «Х-Фактор» Даша Трегубова покорила роковым образом с красной помадой
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новыми фотографиями в своем Инстаграм.
В своем посте Трегубова рассказала о съемках в новом проекте. Так, выяснилось, что актрисе досталась роль настоящей стервы, чему она, судя по всему, очень рада.
«После ночной смены в новом проекте «Честная игра». Играю, конечно же, стерву Мартину)) Команда отличная», - написала актриса.
Она также поделилась своими новыми фото. На них Трегубова позирует в домашней обстановке в наряде с кокетливым запахом. Актриса уложила волосы идеальными локонами и добавила в свой образ ярких красок при помощи красного маникюра и роковой помады ему в тон.
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Поклонники звезды не смогли пройти мимо таких снимков.
«Дарья, творческого вдохновения и терпения на сьемочной площадке, лояльности режиссера и единодушия с киногруппой», «Стервы в вашем исполнении- как отдельный вид искусства», «Симпатюля», «Красоточка», «Лучик солнца пасмурным утром», «Приветик куколка», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Трегубова опубликовала фото, на котором позировала в весьма откровенном наряде.
На звезде было одето черное кружевное боди, которое обтянуло ее аккуратную грудь и подчеркнуло тонкую талию. Сверху Трегубова набросила кофту, которая, впрочем, почти ничего не скрыла.
Напомним, ведущая «Х-фактора» Трегубова в кружевном белье свела с ума румянцем и нежной кожей: «Как в фильме».
Как сообщала Politeka, ведущая «Х-фактора» Трегубова дала жару на столе, очаровав мужчин белоснежным декольте.
Также Politeka писала, что ведущая «Х-фактора» Трегубова огорошила безупречными формами в облегающем платье.