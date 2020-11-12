Украинская актриса и ведущая проекта «Х-Фактор» Даша Трегубова покорила роковым образом с красной помадой

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новыми фотографиями в своем Инстаграм.

В своем посте Трегубова рассказала о съемках в новом проекте. Так, выяснилось, что актрисе досталась роль настоящей стервы, чему она, судя по всему, очень рада.

«После ночной смены в новом проекте «Честная игра». Играю, конечно же, стерву Мартину)) Команда отличная», - написала актриса.

Она также поделилась своими новыми фото. На них Трегубова позирует в домашней обстановке в наряде с кокетливым запахом. Актриса уложила волосы идеальными локонами и добавила в свой образ ярких красок при помощи красного маникюра и роковой помады ему в тон.

Поклонники звезды не смогли пройти мимо таких снимков.

«Дарья, творческого вдохновения и терпения на сьемочной площадке, лояльности режиссера и единодушия с киногруппой», «Стервы в вашем исполнении- как отдельный вид искусства», «Симпатюля», «Красоточка», «Лучик солнца пасмурным утром», «Приветик куколка», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Трегубова опубликовала фото, на котором позировала в весьма откровенном наряде.

На звезде было одето черное кружевное боди, которое обтянуло ее аккуратную грудь и подчеркнуло тонкую талию. Сверху Трегубова набросила кофту, которая, впрочем, почти ничего не скрыла.

Напомним, ведущая «Х-фактора» Трегубова в кружевном белье свела с ума румянцем и нежной кожей: «Как в фильме».

Как сообщала Politeka, ведущая «Х-фактора» Трегубова дала жару на столе, очаровав мужчин белоснежным декольте.

Также Politeka писала, что ведущая «Х-фактора» Трегубова огорошила безупречными формами в облегающем платье.