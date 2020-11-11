Российский шоумен Тарзан выдал новые подробности об изменах своей жене - Наташе Королевой

Как передает Politeka.net, Сергей Глушко (настоящее имя) рассказал следователям о видео, на котором запечатлен сразу с двумя любовницами. Артист опасается, что компрометирующий ролик собираются продать, пишет "РЕН ТВ" со ссылкой на источники среди правоохранителей.

По данным СМИ, Тарзан заявил, что помимо актрисы Анастасии Шульженко встречался еще с одной знакомой, их утехи и сняли на камеру. Злоумышленники завладели видео с двумя девушками и теперь шантажируют мужа Наташи Королевой. Правоохранители начали доследственную проверку по признакам нарушения неприкосновенности личной жизни. Вдобавок, Сергей Глушко дал следователям показания о краже драгоценностей.

Стоит напомнить, что еще в сентябре разгорелся громкий скандал: когда жена отдыхала на курорте, Тарзан привел домой любовниц. После этого из московской квартиры звезд пропали украшения на пять миллионов рублей и три тысячи евро. Наташа Королева подала в суд на Анастасию Шульженко.

Вскоре Сергей лично признался в изменах и заявил, что его "развели, а потом обокрали". Сама же Королева в недавнем интервью рассказала, что ее муж попался на уловки мошениц и не изменял ей.

Ранее Тарзан показал, как отдыхает после семейного скандала. Судя по фото, шоумен больше не переживает из-за ситуации и просто наслаждается жизнью на экзотическом курорте.

Напомним, разгоряченный Тарзан порезвился на пляже и ошеломил видом после измены Королевой.

Как сообщала Politeka, любовница Тарзана похвасталась новым достижением, ответочка Наташе Королевой: "Это шедевр"

Также Politeka писала, что Тарзан сбежал от Королевой после скандала с любовницей и всполошил образом на пляже.