Гарік Харламов недовго сумував після розлучення і вже веселиться з новою пасією
Принаймні ЗМІ активно приписують шоумену роман з колегою по знімальному майданчику серіалу "Гусар" Катериною Ковальчук.
До того ж вечір напередодні Харламов провів у розкішному банному комплексі з учасниками групи Little Big — Іллею Прусикіним і Сонею Таюрською, а також Катериною Ковальчук.
Цікаво, що дівчина дійсно дуже схожа на колишню дружину артиста — Христини Асмус. Тепер уже не приховати, що у Харламова є улюблений жіночий типаж.
На опублікованих в мережі кадрах Харламов зображений разом з усім колективом.
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Крім того, є і більш інтимні фото, де одягнену в халат Ковальчук гладить по голові чоловіча рука.
Раніше в інтерв'ю Катерина Ковальчук зізнавалася, що працювати з Гаріком Харламовим на одному майданчику – одне задоволення. З ним завжди весело. Знімаючись в серіалі" Гусар", Катерина брала приклад з Гаріка по частині гумору.
Відзначимо, після розлучення з Христиною Асмус Гаріку Харамову раз у раз приписують романи. Зокрема не вщухають розмови про те, що у шоумена інтрижка з блогеркою і актрисою яною Кошкіною.
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