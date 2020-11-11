Гарік Харламов недовго сумував після розлучення і вже веселиться з новою пасією

Принаймні ЗМІ активно приписують шоумену роман з колегою по знімальному майданчику серіалу "Гусар" Катериною Ковальчук.

До того ж вечір напередодні Харламов провів у розкішному банному комплексі з учасниками групи Little Big — Іллею Прусикіним і Сонею Таюрською, а також Катериною Ковальчук.

Цікаво, що дівчина дійсно дуже схожа на колишню дружину артиста — Христини Асмус. Тепер уже не приховати, що у Харламова є улюблений жіночий типаж.

На опублікованих в мережі кадрах Харламов зображений разом з усім колективом.

Крім того, є і більш інтимні фото, де одягнену в халат Ковальчук гладить по голові чоловіча рука.

Раніше в інтерв'ю Катерина Ковальчук зізнавалася, що працювати з Гаріком Харламовим на одному майданчику – одне задоволення. З ним завжди весело. Знімаючись в серіалі" Гусар", Катерина брала приклад з Гаріка по частині гумору.

Відзначимо, після розлучення з Христиною Асмус Гаріку Харамову раз у раз приписують романи. Зокрема не вщухають розмови про те, що у шоумена інтрижка з блогеркою і актрисою яною Кошкіною.

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