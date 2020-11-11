Українцям полегшили отримання пенсій та субсидій

Кабінет Міністрів України прийняв рішення, яке все змінить для громадян. Так, в нашій країні тепер діятиме політика "єдиного звернення".

Тепер кожен українець матиме можливість швидше отримати пенсії та допомогу. Отримувати кошти дозволили на поточний банківський рахунок, пише Сьогодні. І після прийняття рішення Кабміну вже не потрібно буде йти в Пенсійний фонд, далі - в банк для відкриття рахунку, а потім чекати, і знову йти в банк.

Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль.

Варто відзначити, що раніше громадяни приходили в ПФУ або органи соцзахисту, після чого відкривали рахунок для отримання коштів або відразу на місці вибрали отримання пенсії через "Укрпошту". Маса українців обирала останній варіант, адже в такому випадку не доводилося проходити процедури з банком. В результаті виплати були, в основному, готівкою.

Крім того, в країні планується запустити пілотний проєкт Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Таким чином, хочуть реалізувати єдину централізовану базу соцсфери шляхом інтеграції всіх реєстрів. У реєстрі будуть відображатися всі одержувачі соцпослуг.

Крім того, повинні усунутися дубльовані процеси і функції, а також здійснено перехід інститутів соцсфери на електронний документообіг.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні 5 листопада проєкт змін закону"Про зайнятість населення".

Закон надає право Кабміну визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, його розмір, терміни надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Нагадаємо про урізанні субсидій і масових перевірках: кого позбавлять грошей на комуналку.

Як повідомляла Politeka про оформлення субсидій в опалювальному сезоні: як отримати пільгу і хто ризикує втратити гроші.

Також Politeka писала, що порядок отримання субсидій змінився, хто може втратити допомогу.