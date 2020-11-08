Руководитель и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой решил окончательно избавиться от своей знаменитой лысины

Как передает Politeka.net, недавно комик сообщил, что у него появилось свободное время для того, чтобы провести смелый эксперимент со своей внешностью.

Как известно, почти 20 лет Кошевой бреет голову. Миллионы зрителей знают его как «лысого из Квартала». Однако, как выяснилось, у Кошевого нет проблем с волосами, поэтому он решил их вновь отрастить. Кроме этого, он решил отрастить усы и бороду. Результаты эксперимента Кошевой периодически публикует у себя в Инстаграм.

В этот раз Евгений поделился фото, на котором волосы уже существенно отрасли, а усы стали заметны окружающим.

«Продолжаем зарастать», - подписал фото актер.

Пока что неизвестно, решил актер отрастить волосы навсегда, или это всего лишь шутливый эксперимент. Кроме этого, на селфи Кошевого не видно, как будет выглядеть актер с волосами.

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой и его коллега по «Кварталу» Александр Пикалов удивили необычными образами. Женя примерял футболку, синюю куртку и массивную цепь. Его образ напоминал одежду Потапа. Пикалов, в свою очередь, был очень удивлен, его глаза были расширены.

Напомним, что Евгений Кошевой рвется бить "морды" в школе дочери, ребенок в отчаянии: "Я уже не могу".

Как сообщала Politeka, жена Кошевого впечатлила горделивой позой в модном наряде: "У каждой девочки должно быть...".

Также Politeka писала, что Кошевой отращивает шевелюру, чтобы вернуть былую красоту: каким он был без лысины.