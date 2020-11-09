"Какой же был изящный"

Совсем еще юный юморист Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", произвел фурор на украинцев - такого артиста мало кто помнит

Как передает Politeka.net, кадром из выступления 2002 года поделился в своих "сториз" сам комик. 19-летний Евгений в облегающем черном гольфе и "узких" брюках такого же цвета искрометно шутил со сцены.

В юноше трудно узнать нынешнего, статного, юмориста. Правда, не может не радовать, что хоть что-то неизменно: его коронная лысина и веселый характер.

Полное видео выступления опубликовано в YouTubе.

"Команда КВН "Ва-Банкъ", Луганск, Высшая Украинская Лига КВН, наш номер с танцем. Когда-то это было частью моей жизни... А теперь мало кто узнает меня в той Натахе, которая танцевала в паре с Жекой)))", - подписала автор.

Пользователи с жаром комментируют "находку":

"Сейчас Кошевой походу весит в 2 раза больше"

"И кто мог подумать что этого чувака сам президент будет целовать в лысину в прыжке"

"Тут подходит к Жене поговорка:Были бы кости,мясо наростет".(наросло😄😁😀)"

"Жека, какой же ты был изящный!!"

"Честно Жека здесь стремный. На вид ему лет 16. 2019 и 2002 - я вибираю 2019"

"Жека смешной тут😂Как гусь щипанный😂"

"Стройный как велосипед"

"Сейчас конечно Кошевой красавчик, Вася!"

"Женя сейчас в три раза больше и в три раза смешнее. Обожаю."

Ранее мы сообщали, Кошевой намерен поэксперементировать с внешностью. Евгений решился на кардинальные изменения и начал обростать.

"Пока есть время, попробую как это - с волосами. И не бриться", - подписал Кошевой опубликованные в Инстаграм кадры.

Напомним, что Евгений Кошевой рвется бить "морды" в школе дочери, ребенок в отчаянии: "Я уже не могу".

Как сообщала Politeka, жена Кошевого впечатлила горделивой позой в модном наряде: "У каждой девочки должно быть...".

Также Politeka писала, что Кошевой отращивает шевелюру, чтобы вернуть былую красоту: каким он был без лысины.