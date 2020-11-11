Відома українська актриса Тетяна Песик, зірка "Квартал 95", показала себе і запитала про підкати

На фото Тетяна позувала в чорній сукні і черевиках. Дівчина сиділа на білому Кубі і задерла одну ногу, взявшись за неї рукою. Красуня була без білизни, зате з вирізом. Волосся у Песик були розпущеними, а образ зірка "Кварталу" доповнила невеликим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Гей, красуня, твої батьки часом не терористи, бо звідки у них така бомба.

Які у вас улюблені підкати?",- написала Тетяна під фото.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"А твої видно терористи", "Танюша, ти дуже красива", "а вашій мамі зять не потрібен?", "Слухай, красуня, це що за літак тут літає?", "Привіт, пішли печиво поїмо","як каже мій друг, малятко, я викликаю на тебе поліцію, ти вкрала моє серце".

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Знаменита красуня виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, для якого вбралася в незвичайну сукню, родзинкою якого став топ тілесного кольору з бізером на чашечках для бюста.

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