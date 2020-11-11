Известная украинская актриса Татьяна Песик, звезда "Квартал 95", показала себя и спросила о подкатах

На фото Татьяна позировала в черном платье и ботинках. Девушка сидела на белом кубе и задрала одну ногу, взявшись за нее рукой. Красотка была без белья, зато с вырезом. Волосы у Песик были распущенными, а образ звезда "Квартала" дополнила небольшим макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Эй, красотка, твои родители временем не террористы, ибо откуда у них такая бомба.

Какие у вас любимые подкаты?", - написала Татьяна под фото.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"А твои видно террористы", "Танюша, ты очень красивая", "А вашей маме зять не нужен?", "Слушай, красавица, это что за самолет тут летает?", "Привет, пошли печенье поедим", "Как говорит мой друг, малышка, я вызываю на тебя полицию, ты украла мое сердце".

Мы писали, что украинская комедийная актриса Татьяна Песик впечатлила новым стильным образом.

Знаменитая красавица выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, для которого нарядилась в необычное платье, изюминкой которого стал топ телесного цвета с бизером на чашечках для бюста.

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