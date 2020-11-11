Відома укарінская исполнительнца Ані Лорак переполошила соцмережі інцидентом, що стався з нею в Москві

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на одну з численних фан-груп виконавиці, Кароліну ледь не затиснуло в автоматичних дверях.

На кадрах ролика, розміщеного фан-групою видно, що співачка в червоній куртці йде по коридору, доходить до розсувних дверей і в цей момент двзері раптово починають з'їжджатися перед носом Лорак.

До честі знаменитості, вона нітрохи не злякалася, а лише завзято розсміялася події. У підсумку, двері відкрилися і молодий чоловік, який супроводжував Ані Лорак, допоміг їй внести в приміщення велику валізу.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від 𝙁𝙖𝙣 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝔸𝕟𝕚 𝕃𝕠𝕣𝕒𝕜❤︎ (@__ani _ lorak_) 11 лис 2020 в 4:33 PST

Раніше ми повідомляли, що співачка Ані Лорак заінтригувала фанатів новими кадрами у своєму мініблозі. Лорак постала в куртці похерх толстовки, з хвилястою кладкою і макіяжем на обличчі.

"Зйомки, зйомки", - каже співачка на камеру. При цьому вона посміхається, видно, що артистка на сьомому небі від того, що відбувається.

Схоже, шанувальників Лорак незабаром чекає щось новеньке і цікаве.

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні:»Вау, принцеси".

Також Politeka писала, що щаслива Лорак обтягнула животик, розсекретивши зміни у фігурі:"Фоткал Лазарєв".