Популярна німецька модель Хайді Клум, яка є одним з найвідоміших ангелів Victoria's Secret, зачарувала яскравим образом у відвертій сукні

Як пише Politeka.net, 47-річна зірка поділилася у себе в Instagram серією фото зі зйомок. Спочатку модель зняла себе в процесі нанесення макіяжу. Вона грайливо спустила кофтинку, оголивши плече і зону декольте. На другому короткому відео Хайді відправляла повітряний поцелуйчик всім своїм шанувальникам. На відео видно, що красуню готували до зйомок.

Але особливу увагу привернуло фото, на якому Хайді позувала в неймовірно красивій сукні. Вона присіла на край сцени, показавши у всій красі свої стрункі ніжки. Хайді повернулася боком до камери, продемонструвавши екстремальне декольте. Тонка біла тканина, яка підтримувала пишний бюст моделі, ледь справлялася зі своїм завданням. Волосся Хайді спеціально зібрали, щоб воно не відволікало увагу від такої краси. Відірвати погляд від моделі просто неможливо.

"Колекція від кутюр 1998 року", - підписала фото зірка.

Раніше ми писали, що Хайді Клум приміряла неймовірно красивий костюм з глибоким розрізом. Модель доповнила образ мініатюрними босоніжками.

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