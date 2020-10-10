Популярна модель Хайді Клум, яка є одним з найвідоміших екс-ангелів Victoria's Secret, приміряла вельми екстравагантний образ

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кадр, на якому позувала в дуже сміливому і оригінальному вбранні, який поєднував в собі всі мислимі і немислимі елементи.

На зірці була надіта строката сукня-туніка з пікантним вирізом і пір'ям. Сукня спускалася до стегон, після чого перетворювалася в прозору сітку, під яку модель одягла червоні труси. Образ зірка завершила блискучими чобітьми-панчохами. Виглядала 47-річна модель чудово. Незважаючи на вік, її ніжки виглядали стрункими і підкачаними.

Варто відзначити, що Хайді Клум широко відома своїми безсоромними фото. Нещодавно вона опублікувала спільне фото з братом-близнюком свого молодого чоловіка. На фото модель засмагала топлес поруч з учасником групи Tokio Hotel Біллом Каулітцом.

Нагадаємо, що Хайді Клум в 2019 році вийшла заміж за Тома Каулітца. Зараз музиканту 31 рік. Судячи зі спільних фото зірок, вони щасливі разом.

Раніше ми писали, що модель блиснула оголеним тілом в бікіні без прикрас. Хайді стояла у себе у дворі, повернувшись спиною до камери. Видно було, що її фігура не ідеальна, але красуня цього абсолютно не соромиться.

Нагадаємо, що Хайді Клум полонила розміром бюста в екстремальному декольте: крихітка на мільйон.

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Також Politeka писала, що оголена Хайді Клум розляглася на підлозі, приголомшивши відвертою позою: молодий чоловік оцінив.