Популярна німецька модель Хайді Клум, яка раніше була одним з найвідоміших ангелів Victoria's Secret, приголомшила розпусним фото

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Хайді опублікувала вельми відверте фото. Вона була повністю голою. Модель розляглася на підлозі, прикривши груди і закривши обличчя. Поруч з нею на повний зріст розлігся пес. Щоб опублікувати фото, Хайді довелося прикрити свою "п'яту точку" картинкою.

"Поїхали, Антон! Сьогодні понеділок", - підписала Клум фото, зазначивши, що її фотографував чоловік.

Судячи з усього, молодий чоловік Хайді оцінив пустощі своєї дружини, оскільки вирішив зняти їх на фото. Нагадаємо, що в 2019 році Клум вийшла заміж за Тома Каулітца, який молодший за неї на 16 років.

Варто відзначити, що фото 47-річної моделі виявилося дуже безсоромним, але подібне фото вже публікувала у себе в мережі американська модель Емілі Ратаковскі. Вона теж лежала на підлозі в обнімку з собакою і була практично повністю оголеною.

Раніше ми писали, що Хайді Клум влаштувала неймовірну зйомку під водою. Модель одягла костюм русалки і вляглася у ванну. У неї був лускатий топ і хвіст. Ніжки Клум були туго стягнуті хвостом, а верхня частина тіла залишилася практично оголеною.

Нагадаємо, що гаряча Хайді Клум роздяглася і показала, як спокушає молодого чоловіка: з такою не занудьгуєш.

Як повідомляла Politeka, розпусна Хайді Клум роздяглася на очах брата молодого чоловіка, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що 47-річна Хайді Клум полонила розміром бюста в екстремальному декольте: малишка на мільйон.