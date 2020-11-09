Популярна німецька модель Хайді Клум, яка довгий час була одним з найвідоміших ангелів Victoria's Secret, підкорила стильним зовнішнім виглядом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram жінка опублікувала фото, на якому позувала в повний зріст. Судячи з усього, Хайді так вбралася для зйомки. Як відомо, вона є однією з суддів модельного шоу (аналог "Топ-модель по-українськи") в Німеччині. Крім цього, модель досі бере участь у рекламних кампаніях.

Хайді була одягнена в яскравий червоний латексний комбінезон. Він ідеально сів на фігурку зірки, підкресливши її достоїнства і сховавши недоліки. Волосся моделі було розпущене. Образ вона доповнила неймовірно красивими босоніжками на шпильці. Щоб показати всю красу свого нового взуття, Клум сфотографувала його окремо.

За півгодини фото моделі зібрало майже 20 тисяч лайків. Оцінила лук і зірка "Євробачення" Кончіта Вурст. Варто відзначити, що Клум дійсно виглядала фантастично. Вона легко може заткнути за пояс молодих моделей, в яких не завжди є стільки харизми, скільки в цій гарячій штучці.

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