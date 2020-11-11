Дружина українського шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк вирішила в соцмережах детально розповісти, хто вона така своїм шанувальникам

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки, Христина не тільки повідомила подробиці про себе, але і звернулася до фанатів з дзеркальним проханням, щоб вони, в свою чергу, повідали свої історії.

"Дайте зворотний зв'язок?!💌 Друзі, вас все більше, я прям вам сильно вдячна за інтерес. Але дуже хочу з кожним ще раз познайомитися! Я Христина, мені 34, я - нотаріус, людина яка транслює на своїй сторінці думки про життя ТУТ і зараз! Щаслива в моменті, люблю життя ІІІІ багато чого ще, але ви бачите це завжди в сторіз. А ось хто ви? Звідки ви? Чим займаєтеся і захоплюєтеся, скільки вам років - вже дуже хочеться знати. Давайте знайомитися, пред'являйтеся в коментарях, чекаю з нетерпінням!🎀 ",- підписала знімок Горняк.

На фотографії дівчина сидить на дивані, на ній – біле плаття і цегляного кольору жакет. У сукні незвичайний крій, воно відкриває руки, плечі і живіт дружини Остапчука.

Шанувальники не залишилися глухі до заклику Христини і в коментарях почали з нею "знайомитися".

"Мене звуть Саша. Живу в Запоріжжі. Мені 17 років. Навчаюсь на юриста та психолога. Ви дуже класна. Спасибі Ольга, Мені 44. Це робоча сторінка І я лікар дерматолог косметолог.Естетик Сенсей мій старший син і сенс життя.Дякую за класний захід, поділилася з клієнтками фото , тепер багато хто хоче до вас Київ)) Я мама дочки і я косоплетка😀🙈на сторінці багато відеоуроків😉 Дуже подобаються ваші заходи, сподіваюся коли-небудь потраплю😉 Мене звати Інна,мені 22 роки💃 Майбутній лікар - педіатр, живу в Запоріжжі 🙌 Ви нереальна, прям заряджаєте енергією😍 Спасибі Вам🤗 Я Аня, мені 33 і я юрист😉..в очікуванні донечки❤️ Настя, 34, живу в Дніпрі. Я фінансист. Доброго дня, я Вікторія, живу в місті Хмельницькому, мені 28 років, працюю майстром манікюру, маю дві прекрасних донечки! Мене звати Юля! Мені -36 років! Мама 2-х прекрасних дочок! Старшій - 10 років, молодшій-6 місяців!я з Дніпра. Ви дуже легка і цікава)😍", - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що Христина Гірник продемонструвала нову зовнішність. Танцююча нотаріус Христина опублікувала свіжі" сторіз " в Instagram, на яких показала метаморфози.

Так, дівчина розпрощалася з довгою копицею каштанового волосся, віддавши перевагу подовженому каре.

Нагадаємо, весілля Гірник і Остапчука було заплановане на 1 жовтня, але через те, що пара підхопила Китайський вірус, було перенесено на 15 Жовтня. Торжество відбулося в заміському комплексі під Києвом.

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