Обмеження на обмін "старих" доларів США в Україні не вводилися
Про це інформує Politeka з посиланням на Мінфін. Так, у прес-службі Нацбанку України заявили, що банкам і небанківським установам, які займаються операціями з готівковою валютою, забороняється встановлювати будь-які обмеження за номіналом або роком емісії банкнот інвалюти.
Також у фінрегулятора повідомили, у зв'язку з чим деякі банки відчувають недовіру до купюр, випущених до 1996 року.
По-перше, купюри до 1996 року, у зв'язку з меншим ступенем захисту, ніж у нових, набагато легше підробити.
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А по-друге, для перевірки "старих" і "нових" купюр необхідно використовувати різні детектори валют і тому, з метою економії не всі фінустанови мають в наявності обидва види детекторів, вважаючи це зайвими витратами.
Обміняти "старі" долари на нові можна в будь-якому банку, проте фінустанова за таку послугу попросить комісію, в середньому - 10% від суми обмінюваної валюти.
Нагадаємо, за даними НБУ, станом на середу, 11 листопада ситуація на валютному ринку України наступна: долар і євро знову подешевшали, хоча темпи їх падіння дещо сповільнилися.
Офіційний курс валют наступний:
100 доларів США-2812 грн (28,12 за долар, + 1 копійки)
100 євро-3320 грн (33,20 за євро, -19 копійок)
100 російських рублів - 367 грн (3,67 за 10 рублів, -2 копійки).
Раніше ми повідомляли, що згідно з відкритими даними, споживчі ціни в Україні в жовтні 2020 року, якщо порівнювати з жовтнем, зросли на 1,0%. З початку року інфляція склала 2,7% (у два рази).
У Держстаті також відзначили, що в річному вимірі (у порівнянні з жовтнем 2019 року) інфляція прискорилася до 2,6% з 2,3% у вересні 2020 року.
Що стосується продовольчих товарів, то в жовтні вони подорожчали в середньому на 1,2%. Найбільше в ціні піднялися цукор - на 22,9%, і яйця-на 22,7%. Фрукти, в свою чергу, навпаки впали в ціні на 6,2%.
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали для простих українців на 4,4% (у тому числі газ подорожчав на 18,2%).
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