Обмеження на обмін "старих" доларів США в Україні не вводилися

Про це інформує Politeka з посиланням на Мінфін. Так, у прес-службі Нацбанку України заявили, що банкам і небанківським установам, які займаються операціями з готівковою валютою, забороняється встановлювати будь-які обмеження за номіналом або роком емісії банкнот інвалюти.

Також у фінрегулятора повідомили, у зв'язку з чим деякі банки відчувають недовіру до купюр, випущених до 1996 року.

По-перше, купюри до 1996 року, у зв'язку з меншим ступенем захисту, ніж у нових, набагато легше підробити.

А по-друге, для перевірки "старих" і "нових" купюр необхідно використовувати різні детектори валют і тому, з метою економії не всі фінустанови мають в наявності обидва види детекторів, вважаючи це зайвими витратами.

Обміняти "старі" долари на нові можна в будь-якому банку, проте фінустанова за таку послугу попросить комісію, в середньому - 10% від суми обмінюваної валюти.

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на середу, 11 листопада ситуація на валютному ринку України наступна: долар і євро знову подешевшали, хоча темпи їх падіння дещо сповільнилися.

Офіційний курс валют наступний:

100 доларів США-2812 грн (28,12 за долар, + 1 копійки)

100 євро-3320 грн (33,20 за євро, -19 копійок)

100 російських рублів - 367 грн (3,67 за 10 рублів, -2 копійки).

Раніше ми повідомляли, що згідно з відкритими даними, споживчі ціни в Україні в жовтні 2020 року, якщо порівнювати з жовтнем, зросли на 1,0%. З початку року інфляція склала 2,7% (у два рази).

У Держстаті також відзначили, що в річному вимірі (у порівнянні з жовтнем 2019 року) інфляція прискорилася до 2,6% з 2,3% у вересні 2020 року.

Що стосується продовольчих товарів, то в жовтні вони подорожчали в середньому на 1,2%. Найбільше в ціні піднялися цукор - на 22,9%, і яйця-на 22,7%. Фрукти, в свою чергу, навпаки впали в ціні на 6,2%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали для простих українців на 4,4% (у тому числі газ подорожчав на 18,2%).

Нагадаємо, що українцям приготували нове підвищення зарплат, чим доведеться пожертвувати

Як повідомляла Politeka, ціни і тарифи зашкалять відразу після виборів, українцям пора готуватися

Також Politeka писала, що зліт долара і цін на продукти, українців протверезили прогнозом