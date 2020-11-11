Російська балерина Анастасія Волочкова показала, як тренує свій знаменитий шпагат

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала кілька відео, на яких продемонструвала вправи для розтяжки. Традиційно балерина влаштувала справжнє шоу на підлозі. Вона займалася в дзеркальному залі, використовуючи килимок. Одягнена Волочкова була в спортивні штани, кофту і жилетку.

Артистка розляглася на підлозі і почала енергійно розсовувати ноги в сторону. Потім вона стала вертіти ними як пропелерами вертольота. Зірка показувала чудеса розтяжки, демонструючи неймовірні експерименти з людським тілом.

"Кілька корисних вправ з учорашнього вечірнього заняття після репетиції", - підписала відео зірка.

Додамо, що на голові Волочкової був обскубаний хвостик. Як відомо, у балерини проблеми з волоссям.

Варто відзначити, що розтяжка і шпагат – це головна гордість Волочкової, яку вона випинає скрізь, де є можливість. В Instagram стрічці зірки дуже багато різних фото зі шпагатами, над якими із задоволенням сміються колеги і шанувальники.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова з'явилася на фото в захисній масці, прикрашеній стразами. 44-річна зірка, яка вважається однією з найскандальніших особистостей російського шоу-бізнесу, вирішила прорекламувати модний аксесуар.

Нагадаємо, що Волочкова в непристойній сукні зганьбилася поруч з новою мачухою дочки:"Чупа-Чупс на паличці".

Як повідомляла Politeka, Волочкова розкорячилася в непристойних позах перед молоденькими красунями:"Недолюблена тітонька".

Також Politeka писала, що розпусна Волочкова засвітила зайве в ультракороткій комбінації:"не соромно".