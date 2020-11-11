Знаменитий співак Валерій Леонтьєв здивував зовнішнім виглядом після сильного схуднення

Як повідомляє Politeka.net, зірку російської естради відобразили в Арабських Еміратах, куди полетів у ділову поїздку, знімок з'явився в соцмережі "Instagram". Артист сфотографувався поруч з дівчиною в смугастому костюмі, який більше нагадує піжаму. Навіть в мішкуватому вбранні неважко помітити, що він скинув вагу.

Директор музиканта Борис Чигирьов розповів виданню "СтарХит", що за останній час 71-річний Валерій Леонтьєв дійсно схуд. За його словами, співак цілеспрямовано домагався такого результату і зараз задоволений своїм здоров'ям.

"Спочатку трохи набрав, а зараз скинув 8 кілограмів. Ніякої секретної дієти тут немає, Валерій Якович щодня займається спортом, правильно харчується, намагається дотримуватися режиму", - зазначив директор. Борис Чигирьов додав, що співак вже щосили готується до новорічних виступів, хоча карантин сильно вдарив по шоу-бізнесу: "Пропозицій по корпоративах поки на даний момент немає. Зараз у всіх артистів з цим важко".

У коментарях шанувальники оцінили нову зовнішність Леонтьєва, багатьом не сподобалася його худорба:

"Дуже сильно вже схуд. Виглядає нездорово якось. Сподіваюся, що це не щось страшне"; "Валерочка принадність! ❤ ️"; "Змарнів, нагодуйте його там... 🤣 "; "Де ж він там пом'явся? 😂 напевно це мода Нова".

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