Знаменитый певец Валерий Леонтьев удивил внешним видом после сильного похудения

Как сообщает Politeka.net, звезду российской эстрады запечатлели в Арабских Эмиратах, куда улетел в деловую поездку, снимок появился в соцсети "Инстаграм". Артист сфотографировался рядом с девушкой в полосатом костюме, который больше напоминает пижаму. Даже в мешковатом наряде нетрудно заметить, что он сбросил вес.

Директор музыканта Борис Чигирев рассказал изданию "СтарХит", что за последнее время 71-летний Валерий Леонтьев действительно похудел. По его словам, певец целенаправленно добивался такого результата и сейчас доволен своим здоровьем.

"Сначала немного набрал, а сейчас скинул 8 килограммов. Никакой секретной диеты тут нет, Валерий Яковлевич ежедневно занимается спортом, правильно питается, старается соблюдать режим", - отметил директор. Борис Чигирев добавил, что певец уже вовсю готовится к новогодним выступлениям, хотя карантин сильно ударил по шоу-бизнесу: "Предложений по корпоративам пока на данный момент нет. Сейчас у всех артистов с этим тяжело".

В комментариях поклонники оценили новую внешность Леонтьева, многим не понравилась его худоба:

"Очень сильно уж похудел. Выглядит нездорово как-то. Надеюсь, что это не что-то страшное"; "Валерочка прелесть! ❤️"; "Исхудал, накормите его там... 🤣"; "Где ж он там помялся? 😂 наверно это мода новая".

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